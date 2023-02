Precedenti Inter-Porto: la notte più bella di Adriano nei due incroci del 2005

Inter-Porto stasera alle 21 avvia la doppia sfida degli ottavi di Champions League e i precedenti in tal senso sono tutti del 2005. Con una serata indimenticabile, nello stesso turno, firmata Adriano.



I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Porto numero 3 in casa. In gare ufficiali solo nel 2005, si ricorda anche un’amichevole al Meazza nel Mundialito 1987 (torneo organizzato negli anni Ottanta da Canale 5), quando il Porto aveva appena vinto la Coppa dei Campioni. Quattro incroci: negli ottavi 2004-2005 1-1 all’andata al Dragao (23 febbraio, gol Obafemi Martins e Ricardo Costa) e 3-1 al ritorno il 15 marzo. Nella fase a gironi seguente KO 2-0 in Portogallo (autorete di Marco Materazzi e gol di Benedict McCarthy, 19 ottobre) e successo 2-1 a porte chiuse in rimonta l’1 novembre. Lì, dopo un clamoroso siluro su punizione di Hugo Almeida, ribaltò Julio Ricardo Cruz con una doppietta. In totale in casa 2 vittorie su 2, 5 gol fatti e 2 subiti. Con le sfide esterne 2 successi Inter, 1 Porto e 1 pari, 6 reti a favore e 5 contro.

IL TRIONFO – Il principale dei precedenti di Inter-Porto è quello del 15 marzo 2005. Si gioca una settimana dopo, per la concomitanza col Milan, ed è la serata più luccicante di Adriano Leite Ribeiro. Non era in un gran momento, ma sblocca al 6′ con un sinistro deviato da Pedro Emanuel. Dopo tante occasioni sprecate al 63′ Cruz gli serve palla sulla destra e raddoppia con uno splendido esterno. Jorge Costa accorcia al 69′ in mischia, rendendo infuocato il finale perché col 2-2 passerebbe il Porto. Javier Zanetti fa una gran sgroppata con salvataggio sulla linea, la partita non si chiude. Ci pensa Adriano all’87’: discesa da destra, sinistro piazzato e tripletta sensazionale per passare il turno. Una serata memorabile.