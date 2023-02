Acerbi: «Due le partite più emozionanti all’Inter! In campo sfido i più forti»

Acerbi ha parlato nel Matchday Programme dedicato a Inter-Porto (clicca QUI per intervista integrale). In questo piccolo estratto, il difensore nerazzurro ha ricordato le due più belle partite fino ad ora all’Inter. Poi una considerazione sulla sua indole in campo

TRE FATTORI − Acerbi racconta tre virtù della sua vita professionale: «Nella mia carriera sono stati fondamentali la determinazione, la perseveranza, l’umiltà. Quando sono in campo mi sento nel posto giusto e sia in allenamento che in partita mi piace sfidare giocatori forti, mi carica».

RICORDI − Poi Acerbi ha anche ricordato le partite più emozionanti con l’Inter: «Se penso ora alle partite che più mi hanno emozionato penso alle partite contro il Barcellona che ci hanno consentito di essere qui oggi a giocarci questi ottavi di Champions. Poi c’è il Derby di Supercoppa, vincere un trofeo è sempre emozionante. All’Inter mi sono subito trovare bene con la squadra e tutto l’ambiente. Cerco ogni partita di ripagare la fiducia del mister, dei compagni e dei tifosi».