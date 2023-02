Inter-Porto, probabili formazioni in Champions League: ecco le ultime novità

Inter-Porto è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. L’obiettivo di Inzaghi è evitare di dover andare in Portogallo a cercare disperatamente la vittoria-qualificazione. Ecco le probabili formazioni di Inter-Porto in Champions League

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 77 Brozovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Bastoni e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 11 J. Correa (infortunato).

Giocatori non registrati nella lista UEFA: Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Ultime notizie e ballottaggi: Un dubbio in ogni ruolo ma alla fine Inzaghi sembra voler andare sul sicuro: Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Lukaku sono in vantaggio su de Vrij, Dumfries, Brozovic e Dzeko. Proprio la scelta del partner del capitano Lautaro Martinez in attacco è quella che fa riflettere di più il tecnico nerazzurro, orientato a dare ancora fiducia dal 1′ al centravanti belga.

Inter-Porto, probabili formazioni: le ultime novità

PORTO (4-4-2): 99 Diogo Costa; 23 Joao Mario, 3 Pepe F. ©, 5 Marcano, 12 Zaidu; 20 André Franco, 16 Grujic, 46 Eustaquio, 11 Pepe C.; 29 Toni Martinez, 9 Taremi.

A disposizione: 14 Claudio Ramos; 2 Fabio Cardoso, 4 Carmo, 8 Uribe, 13 Galeno, 17 Rodrigo Conceicao, 19 Danny Namaso, 22 Wendell, 25 Otavio, 30 Evanilson, 70 Borges, 87 Bernardo Folha.

Allenatore: Sergio Conceicao

Diffidati:

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 71 Meixedo; 7 Gabriel Veron, 28 Bruno Costa.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: 18 Manafà, 38 Fernando Andrade.

Altri giocatori: 94 Samuel; 67 Vasco Sousa.

Ultime notizie e ballottaggi: Tanta pretattica per l’ex Sergio Conceicao alla vigilia ma almeno un dubbio di formazione, che riguarda il reparto avanzato. Il ballottaggio è tra Toni Martinez e Galeno, con il primo leggermente favorito. La scelta condizionerà anche il ruolo di Pepé Cossa, che avrà una maglia da esterno sinistro o eventualmente seconda punta di fianco a Taremi.

