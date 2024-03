Precedenti Inter-Napoli: terza in stagione dopo trionfo e trofeo

Inter-Napoli si giocherà alle 20.45 e i precedenti in casa sorridono ai nerazzurri. Ma non solo, perché stasera si cerca il tre su tre a livello di vittorie in stagione.



I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Napoli numero 86 in casa. Le vittorie nerazzurre sono 59, quelle dei partenopei 10 mentre i pareggi 18, con un totale di 170 gol fatti e 79 subiti. L’ultima rete, unica dell’incrocio che ha aperto il 2023, l’ha messa a segno Edin Dzeko. Nel big match che faceva ripartire la scorsa Serie A dopo la lunga sosta per i Mondiali era il bosniaco a colpire al 56′, dando agli azzurri di Luciano Spalletti poi campioni la prima sconfitta in campionato. Senza contare la Coppa Italia, in casa ci sono 54 vittorie dell’Inter, 9 del Napoli e 17 pareggi (163 reti a favore, 74 contro). La striscia positiva è iniziata con un gol allo scadere di Lautaro Martinez, per l’1-0 del 26 dicembre 2018. Poi il 2-0 del 28 luglio 2020, l’1-0 del 16 dicembre dello stesso anno e il 3-2 del 21 novembre 2021.

TRIS CERCASI – In totale, nei 175 precedenti fra casa e trasferta, 80 vittorie per l’Inter, 51 per il Napoli e 44 pareggi, 259 gol fatti e 190 subiti. È la terza volta che si gioca in questa stagione e gli altri ricordi sono dolcissimi. Lo scorso 3 dicembre, sempre di domenica alle 20.45, trionfo nerazzurro al Maradona con le reti di Hakan Calhanoglu (spettacolare), Nicolò Barella e Marcus Thuram, in un momento decisivo per confermarsi in testa alla classifica. Poi il 22 gennaio a Riyad ci ha pensato Lautaro Martinez a dare la terza Supercoppa Italiana consecutiva, con lo 0-1 al 90′. Con gli azzurri (all’epoca ancora con Walter Mazzarri) in dieci per l’espulsione di Giovanni Simeone.