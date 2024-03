Inter-Napoli probabili formazioni 29ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Napoli in Serie A nel posticipo serale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per avvicinare l’ambita seconda stella dopo l’eliminazione dalla Champions League e prima dell’ultima sosta internazionale della stagione. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 29ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Inter-Napoli in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 30 Carlos Augusto.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: In difesa Bisseck è in vantaggio su Pavard. A centrocampo Frattesi è pronto, stavolta possibile stop per Mkhitaryan. In attacco Thuram preferito a Sanchez. Sulla fascia ancora panchina per Buchanan, che Inzaghi dovrebbe lanciare nella ripresa a sinistra.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Napoli

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo ©, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Mathias Olivera; 99 Zambo Anguissa, 68 Lobotka, 8 H. Traoré; 21 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 14 Contini, 95 Gollini; 3 Natan, 6 Mario Rui, 9 Osimhen, 18 G. Simeone, 20 Zielinski, 24 Cajuste, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 55 Ostigard.

Allenatore: Francesco Calzona

Diffidati: Rrahmani, Mazzocchi e Ngonge.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 16 Idiasak; 4 Demme, 38 L. Russo, 50 D’Avino, 60 Gioielli.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Tra difeas e centrocampo scelte praticamente obbligate per Calzona, che deve risolvere il rebus in attacco. Osimhen figura tra i convocati ma non è al meglio, ballottaggio aperto con Simeone e Raspadori con l’italiano leggermente in vantaggio sugli altri.

NB: Non perdere le ultime novità relative a Inter-Napoli di Serie A ma non solo. Tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it – sito, app e social – sempre in diretta e rigorosamente gratis.