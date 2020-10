Precedenti Inter-Milan: derby a porte chiuse? Ecco l’esordio in casa Inter

Inter-Milan si giocherà alle 18. Per i nerazzurri di Antonio Conte il derby rappresenta la quarta giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in casa contro i rossoneri nelle stracittadine.

I PRECEDENTI – Inter-Milan di oggi pomeriggio sarà il derby numero 173 in Serie A, il numero 83 in casa dei nerazzurri. Il bilancio delle sfide casalinghe vede l’Inter avanti con 33 vittorie contro le 23 dei rossoneri. 30 invece le sfide terminate in parità. Se guardiamo invece ai derby complessivi – sempre in campionato – sono 66 i successi nerazzurri e 51 quelli del Milan. 55 i pareggi. Nell’ultimo precedente ad avere la meglio è stata la squadra di Antonio Conte. In quello che è stato un derby ricco di emozioni il 9 febbraio 2020 i nerazzurri riuscirono a rimontare dopo lo 0-2 dei primi 45 minuti. Nella ripresa infatti prima Marcelo Brozovic poi Matias Vecino pareggiarono i conti. Di Stefan de Vrij con un bellissimo colpo di testa e Romelu Lukaku i due gol che portarono l’Inter alla vittoria nel derby.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Milan di oggi sarà il primo derby di Milano a giocarsi praticamente a porte chiuse. Saranno solo 1.000 infatti gli spettatori ad accedere al Meazza in quello che sarà un derby storico per questo motivo. Torniamo quindi a un altro derby storico, esattamente il primo giocato dall’Inter in casa. Il 27 febbraio 1910 – all’Arena Civica di Milano – si gioca infatti la terza stracittadina della storia. A vincere furono i nerazzurri con un netto 5 a 1. Nella sfida valida per la tredicesima giornata ad andare in vantaggio furono i rossoneri con Mariani dopo 5′. Nella ripresa – come nella sfida citata prima – le reti nerazzurre. A segno con una doppietta Peterly ed Engler, mentre Capra realizzò il gol del momentaneo 3 a 1. Al termine della stagione 1909/1910 l’Inter conquisto il suo primo scudetto. In foto (fonte Wikipedia.it) la rosa del primo tricolore nerazzurro: