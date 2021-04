Precedenti Inter-Hellas Verona, raccattapalle to Perisic: 3 a 0 a San Siro

Inter-Hellas Verona si giocherà oggi pomeriggio alle 15. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la trentatreesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti i casa contro i gialloblù.

I PRECEDENTI – Inter-Hellas Verona di questo pomeriggio sarà la sfida numero sessanta tra le due squadre in Serie A. In casa dei nerazzurri la trentesima. Nei precedenti in casa l’Inter ha conquistato diciotto vittorie e undici pareggi. Zero i successi dell’Hellas Verona. Nell’ultima sfida giocata a San Siro il 9 novembre 2019 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 2 a 1. Al vantaggio degli ospiti con Valerio Verre al 19esimo del primo tempo su calcio di rigore, rispose prima Matias Vecino con un colpo di testa al 65′ e poi Nicolò Barella con un gol bellissimo a giro dal limite dell’area al minuto numero 83 a far esplodere di gioia il pubblico nerazzurro.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Hellas Verona rappresenta quindi per i nerazzurri l’occasione per riscattarsi dopo i pareggi contro Napoli e Spezia. Torniamo quindi alla stagione 2017/2018. Il 31 marzo 2018 si giocava alle 15 come oggi e i nerazzurri di Luciano Spalletti si imposero con un netto 3 a 0. Avvio perfetto dei padroni di casa con Ivan Perisic a ricevere velocemente il pallone da una raccattapalle e a lanciare con una rimessa laterale Mauro Icardi. L’ex numero 9 non perdona portando l’Inter in vantaggio dopo solo un minuto di gioco. Dello stesso croato invece il gol del raddoppio al 13esimo. A inizio ripresa la doppietta dell’argentino – sempre su assisti di Perisic – a chiudere definitivamente il match e un pomeriggio tranquillo nella lotta al ritorno in Champions League. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Hellas Verona nel video YouTube pubblicato dallo stesso club nerazzurro sul proprio canale ufficiale.