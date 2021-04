Pioli: «Milan unico a tenere testa all’Inter. Ci meritiamo di finire tra prime 4»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del campionato di Serie A in casa della Lazio

CONFERENZA STAMPA – Queste le parole da parte di Stefano Pioli, allenatore del Milan, anche in chiave Inter in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa della Lazio. «Ci meritiamo di finire tra le prime quattro, queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati l’unica squadra di tenere testa a lungo all’Inter: questo ci permette di approcciarci alle ultime sei giornate con ambizione. Non siamo stati baciati dalla dea fortuna per arrivare a questo momento, ma adesso dobbiamo meritarci tutto fino alla fine. Pensavamo che dai 75 punti in su si sarebbe potuti arrivare in Champions, ma non abbiamo mai fatto le tabelle. Potrebbero esserci delle squadre in grado di fare dei filotti o qualcuno che potrebbe perdere terreno. In questo momento è bene concentrarci su ogni singola partita per cercare di ottenere il massimo. Ho sempre sostenuto che ci sarebbero state sette squadre in lotta per entrare nelle prime quattro, chi rimarrà fuori sarà deluso».

Fonte: ACMilan.com