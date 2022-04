Perisic non partito in gruppo (al momento) per Spezia-Inter: il motivo – SM

Non c’è Perisic fra i giocatori dell’Inter in partenza per La Spezia. L’esterno croato non è in gruppo al momento, ma dovrebbe raggiungere i compagni più avanti. Ne parla Barzaghi di Sport Mediaset dopo l’annuncio su de Vrij (vedi articolo).

IN PERMESSO – Ivan Perisic non è partito con la squadra per Spezia-Inter, ma non c’è nessun “caso” o un infortunio. Il croato ha ottenuto un permesso speciale dalla società perché sta diventando nuovamente padre. Lo annuncia Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset. Per Perisic comunque è previsto che si unisca ai suoi compagni più avanti, quindi non va messo fra gli indisponibili per domani.