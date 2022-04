De Vrij ce la fa per Spezia-Inter! Completato il recupero, ora attesa – SM

De Vrij sarà a disposizione di Inzaghi per Spezia-Inter di domani. Il difensore ha recuperato dall’infortunio ed è fra i convocati per la partita che apre la sestultima giornata di Serie A.

PROBLEMA FINITO – Stefan de Vrij era uscito all’intervallo di Inter-Verona per un affaticamento alla coscia sinistra. Guaio muscolare superato in questi giorni, visto che ha recuperato. Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, annuncia che il difensore olandese è fra i convocati di Simone Inzaghi per la partita in programma domani alle ore 19 al Picco. Da capire se sarà titolare oppure se giocherà ancora Danilo D’Ambrosio, che lo ha sostituito cinque giorni fa.