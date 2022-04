Bucciantini prima di Spezia-Inter: «Scudetto a un’incompiuta! Questo Correa…»

Bucciantini parla della corsa al tricolore sottolineando la vera natura di questa Serie A. Il giornalista, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, dice la sua anche sulle possibili scelte di Inzaghi in attacco

ALTI E BASSI – La lotta Scudetto in Serie A appassiona perché non c’è una favorita, parola di Marco Bucciantini: «Questo scudetto lo vincerà un’incompiuta. Io l’ho accettato, perché a tutte manca qualcosa. Tutte e tre (si riferisce a Inter, Milan e Napoli, ndr) lo vogliono e hanno messo le mani sul campionato, ma nessuno se l’è già preso. Si tratta di una stagione fatta di alti e bassi con queste squadre. La volata ora è: chi non sbaglia, vince! La Juventus si auto-esclude, perché non riesce a essere continua. Ma se fosse per le altre tre, sarebbe ancora in corsa…».

SCELTA IN ATTACCO – Bucciantini si esprime sull’attacco nerazzurro previsto in Spezia-Inter alla vigilia della partita: «Il Joaquin Correa visto contro l’Hellas Verona ha una vivacità e una gamba da sfruttare. Lo Spezia sta molto basso, forse un giocatore come Edin Dzeko può dare più fastidio alla sua difesa. Ma questo è il bello di avere più scelte». Questo il pensiero di Bucciantini sul ballottaggio offensivo di Simone Inzaghi (vedi articolo).