Inter-Roma 1-0, pagelle: Thuram sì, Lukaku? Gol da 8! Dumfries 7

L’Inter vince più che meritatamente contro la Roma con il risultato di 1-0. Marcus Thuram fa dimentica l’ex Lukaku, gol da 8. Denzel Dumfries è devastante, le pagelle del match di Serie A.

YANN SOMMER 6.5 – Inoperoso nel primo tempo. Zero parate fino al 45′, poi il miracolo su Cristante che vale la vittoria. Grandissimo portiere!

Inter-Roma, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Anticipa sempre El Shaarawy ed è molto presente in fase offensiva. Prova due tiri svirgolando completamente, non è per lui. Viene sostituito al 45′ per l’ammonizione subita.

– dal 45′ MATTEO DARMIAN 6.5 – In fase di spinta fa meglio di Pavard, ma soprattutto quando la Roma si fa pericolosa è fondamentale in chiusura.

FRANCESCO ACERBI 7 – Prestazione da gigante su Lukaku. I compagni non aiutano il belga, ma il difensore è cattivo e non rischia mai. Si mangia l’ex e insegna il mestiere a tutti in Serie A.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Cristante lo segue a uomo in fase offensiva e si vede poco. Nel secondo tempo si fa più spesso avanti e sulla sinistra funziona tutto meglio.

– dall’85’ STEFAN DE VRIJ S.V.

Inter-Roma, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Semplicemente devastante. Maicon si è reincarnato in Denzel che porta a spasso Zalewski creando i pericoli più grandi. I nerazzurri però non sfruttano il treno olandese per segnare.

NICOLÒ BARELLA 6 – Gli scambi con l’esterno di destra funzionano, ma serve uno spunto in più dal numero 23. Il compitino c’è, meno la creatività che lo ha contraddistinto negli anni a Milano.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Spacca la traversa con un tiro che ricorda la potenza di Roberto Carlos, poi gira per il centrocampo in cerca di soluzioni per bucare la difesa della Roma. Difficile il compito di oggi.

– dal 75′ KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Fa partire l’azione del gol con un lancio perfetto di 35 metri per Dimarco che taglia completamente il campo. Altro ingresso convincente per l’albanese.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Sbaglia più di qualche passaggio e non offre il solito aiuto per creare superiorità sulla sinistra.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Giocare con un solo piede è un problema, lo dimostra il tiro di esterno sinistro dentro l’area di rigore. Nella ripresa si rifà con uno stop di piatto e un cross che ricordano quelli di Inter-Napoli dello scorso anno. Azione già vista e rivista che porta alla rete di Thuram.

– dall’83’ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Il voto arriva solo per quel bolide che finisce sulla traversa. Sarebbe stato un gol da cineteca, peccato!

Inter-Roma, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 8 – Insieme a Dumfries è l’uomo più pericoloso dell’Inter. Il tiro da pochi centimetri parato da Rui Patricio poi la rete della vittoria tagliando fuori con il movimento sul primo palo Llorente. Ciao ciao Romelu, il presente a Milano è Tikus!

LAUTARO MARTINEZ 6 – Non è la sua partita, aiuta però come al solito in appoggio con il baricentro basso. Prova a farsi vedere ma non serve oggi il suo gol per la vittoria.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – I primi quindici minuti sono quelli già visti con il Benfica, con il Bologna e in diverse occasioni in questa stagione. Traversa di Calhanoglu, tiro di Thuram a pochi centimetri dalla porta, conclusione di Dimarco a lato. Poi la Roma trova le misure, i ritmi si abbassano e l’Inter non riesce a trovare più gli spazi. Nel secondo tempo insolitamente non arrivano i cambi, solo Darmian, ma Simone ha ragione! Cambia il centrocampo addirittura al 75′ per 2/3, il gol nasce proprio dal destro fatato di Asllani. Thuram rimane in campo fino alla fine e segna il gol decisivo. Il primo posto stavolta è tutto nerazzurro.

Le pagelle degli avversari: la Roma di Mourinho

ROMA – Rui Patricio 7; Mancini 6.5, Llorente 5, N’Dicka 6; Kristensen 5, Bove 6.5 (Belotti S.V.), Paredes 6 (Azmoun S.V.), Cristante 6.5, Zalewski 5 (Celik 6); El Shaarawy 5.5 (Aouar S.V.), Lukaku 4.5 All. Mourinho 4