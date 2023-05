Inter-Atalanta, pagelle: Lukaku-Lautaro Martinez da impazzire, 8!

L’Inter gioca una partita fantastica e vince con merito contro l’Atalanta col risultato di 3-2 (vedi report). Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono una coppia da sogno e decidono il match, doppio 8.

ANDRÈ ONANA 6.5 – È il vero regista della squadra, da lui parte la manovra e sempre con qualità superiore. Compie due parate di pregevole fattura su Hojlund e Koopmeiners. Il secondo gol dell’Atalanta è pura sfortuna, peccato André.

Inter-Atalanta, pagelle – DIFESA

DANILO D’AMBROSIO 6 – La prima mezz’ora è ai livelli dei compagni, ma la marcatura in area di rigore è “ballerina”. Pasalic colpisce gamba e pallone, l’arbitro punisce il difensore dell’Inter e lascia il gol.

– dall’82’ MATTEO DARMIAN S.V.

FRANCESCO ACERBI 7 – Hojlund è un attaccante classe 2003, gli anni di differenza sono 15 ma nessuno se ne accorge. Incredibilmente lucido e sempre sul pezzo contro l’avversario.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Le sue incursioni centrali fanno innamorare chiunque. È un centrocampista acquisito per Inzaghi, il primo gol parte dal suo passaggio in verticale dall’area di rigore verso Lukaku.

– dall’80’ STEFAN DE VRIJ 6.5 – Merita il voto solo per aver salvato un gol fatto sulla linea a Hojlund al 94′. Intelligenza e astuzia nel momento giusto.

Inter-Atalanta, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Cavalca l’onda positiva della squadra, lotta su ogni pallone ma sbaglia qualche passaggio di troppo. Il solito Denzel, sporco ma efficace.

NICOLÓ BARELLA 7.5 – Il gol sembra facile, ma non lo è affatto. Un tiro al volo di destro sotto la traversa con due uomini sulla linea di porta. Precisione e potenza che ricordano perché Nick sia il centrocampista più forte in Italia.

– dall’80’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

MARCELO BROZOVIC 7 – Il compito di regista gli viene tolto da Onana. In fase difensiva lascia meno buchi rispetto alla partita con la Fiorentina, per lui una prestazione diligente. La scivolata da dietro su Hojlund a centrocampo fa impazzire San Siro, in seguito la giocata da calciatore superiore con il passaggio davanti alla porta per Lautaro Martinez.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Brutto ripetersi, ma i due termini perfetti per Hakan sono qualità e quantità. Disturba Koopmeiners quando vuole tirare, poi va vicino al gol su una punizione che sfiora il palo sinistro. Nella ripresa tira un bolide e Sportiello fa un miracolo e domina il reparto recuperando palloni su palloni.

FEDERICO DIMARCO 6 – Inizia benissimo, tira due volte e dalle sue sortite offensive nasce la rete di Barella. Esagera però in seguito, dal suo pallone perso in uscita scaturisce l’angolo da cui arriva il gol dell’Atalanta.

– dal 69′ ROBIN GOSENS 6 – La cattiveria con cui entra dalla panchina è ciò che convince Inzaghi a farlo giocare sempre. Il tedesco è anche efficace in fase offensiva con qualche cross, è un nuovo calciatore nel 2023.

Inter-Atalanta, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 8 – Quanto è bello vederlo insieme a Lukaku. Una coppia da sogno, che illumina San Siro tra tocchi, giocate di fino, velocità e potenza allo stato puro. Sulla prima rete lo scambio tra i due è fenomenale, sulla seconda el toro lancia sulla sinistra Dimarco tagliando la difesa bergamasca. Lautaro Martinez versione trequartista: un 10 puro, a cui poi si aggiunge un gol, il ventunesimo in campionato.

ROMELU LUKAKU 8 – Big Rom is back, ma da tanto tempo ormai. Lo scatto sul primo gol ricorda i tempi migliori, l’uno contro uno su Scalvini fa impressione e gli appoggi per i centrocampisti non sono mai sbagliati. L’azione del terzo gol è unica, si gira spalle alla porta sul sinistro e manda in porta Brozovic. Decima rete in campionato, la quattordicesima in stagione: per un giocatore che ha saltato cinque mesi i numeri non sono così negativi.

– dall’80’ EDIN DZEKO S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – L’Inter morde la partita e segna due gol nei primi tre minuti, regalando uno spettacolo fantastico al pubblico di San Siro. L’unico momento in cui soffre la squadra è nel finale del primo tempo, ma non compromette il risultato. Nella ripresa i nerazzurri rientrano in palla, ricominciano a macinare e dominare il match, trovando poi il gol del definitivo 3-1. Secondo posto in classifica, qualificazione in Champions League matematica, a cui si aggiungono la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e la finale della competizione internazionale più importante. Cosa si poteva chiedere di più a Inzaghi?

Le pagelle degli avversari: l’Atalanta di Gasperini

ATALANTA – Sportiello 6; Toloi 5, Djimsiti 5, Scalvini 6.5; Maehle 5, de Roon 6, Ederson 5.5 (Muriel 5.5), Zappacosta 6; Koopmeiners 6.5, Pasalic 6.5 (Lookman 5.5); Hojlund 5 All. Gasperini 5.5