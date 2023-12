Napoli-Inter, un rientro per Mazzarri. Uno a parte in allenamento

Il Napoli ha svolto questa mattina l’allenamento di preparazione alla partita con l’Inter di domenica. Per Walter Mazzarri una buona notizia, una un po’ meno. Il report dal sito ufficiale del club partenopeo.

REPORT – All’SSCN Konami Training Center il Napoli è tornato ad allenarsi dopo l’impegno di Champions League contro il Real Madrid di mercoledì al Santiago Bernabeu. La squadra di Walter Mazzarri comincia così a preparare la sfida con l’Inter di domenica sera, decisiva per i partenopei per riaprire i giochi per lo Scudetto. Matias Olivera ha svolto le terapie, la sua assenza è certa visto l’infortunio grave di Bergamo. Mario Rui si è allenato da solo in palestra e in campo, invece Jesper Lindstrom ha svolto l’intera seduta in gruppo.