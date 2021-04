Napoli-Inter: tutti negativi i tamponi svolti nel club azzurro

Napoli-Inter di domani sera non dovrebbe avere assenze per Covid: la società partenopea ha comunicato che tutti i tamponi effettuati nel gruppo squadra hanno avuto esito negativo

Domani sera allo stadio “Maradona” scenderanno in campo Napoli e Inter in una sfida molto importante per gli obiettivi di entrambe le squadre: la corsa scudetto per i nerazzurri, quella verso un posto in Champions League per i partenopei. Non ci saranno assenze per Covid-19, la società partenopea ha infatti comunicato pochi minuti fa, attraverso il suo profilo ufficiale twitter, che tutti i tamponi svolti al gruppo squadra hanno dato esito negativo.