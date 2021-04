Serie A – Sampdoria di rimonta sul Verona, colpo salvezza dell’Udinese

Serie A 2020-21, si sono disputati questo pomeriggio i primi due anticipi della trentunesima giornata di campionato. Grande prova della Sampdoria che vince in rimonta contro il Verona. L’Udinese sbanca Crotone e blinda la salvezza

E’ iniziata questo pomeriggio, con gli anticipi Sampdoria-Verona e Crotone-Udinese, la trentunesima giornata del campionato di Serie A che domani vivrà i suoi momenti clou con Atalanta-Juventus e Napoli-Inter. In Sampdoria-Verona ottima prova per gli uomini di Claudio Ranieri che chiudono il primo tempo sotto di un gol grazie alla rete di Lazovic al 13′, ma disputano un grande secondo tempo e ribaltano la partita con le reti di Jankto, Gabbiadini e Thorsby chiudendo la partita con la vittoria per 3-1. Nell’altra sfida l’Udinese sbanca 2-1 il campo del Crotone sempre più condannato alla retrocessione. Decisiva la doppietta di Rodrigo de Paul (poi espulso) che rende inutile l’ennesimo gol di Simy per i calabresi.

SERIE A 2020-21, TRENTUNESIMA GIORNATA

SAMPDORIA-VERONA 3-1

13′ Lazovic (V), 46′ Jankto, 72′ Gabbiadini (R), 82′ Thorsby

CROTONE-UDINESE 1-2

41′, 74′ De Paul (U), 68′ Simy (R)