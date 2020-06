Napoli-Inter: per i nerazzurri sarÃ  trasferta “mordi e fuggi” – Sky

Napoli-Inter: per i nerazzurri sarà trasferta “mordi e fuggi” – Sky

Napoli-Inter di domani costringerà i nerazzurri, al ritorno in campo dopo la lunga sosta, a una giornata particolare. Sarà una trasferta “mordi e fuggi” in giornata. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”

TRASFERTA BREVISSIMA – L’Inter partirà per Napoli domani mattina e tornerà a Milano in serata subito dopo la partita: «L’Inter ha deciso di partire domani mattina in aereo per andare a Napoli, soggiornare mezza giornata, giusto il tempo per la partita e rientrare nella notte subito dopo l’incontro. Una scelta dettata dal momento e dal contesto per restare il meno possibile in giro. Per questo stasera i giocatori dell’Inter non resteranno a dormire ad Appiano. Si ritroveranno direttamente domani mattina per la partenza».