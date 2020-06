Napoli-Inter: Gattuso avrÃ  dei dubbi fino all’ultimo momento – Sky

Napoli-Inter: Gattuso avrà dei dubbi fino all’ultimo momento – Sky

Napoli-Inter di sabato si avvicina. Il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso ha la formazione praticamente fatta, solo alcuni giocatori sono in dubbio e saranno valutato fino all’ultimo

Secondo “Sky Sport” Gennaro Gattuso ha ancora dei dubbi sulla formazione che dovrà scendere in campo in Napoli-Inter di sabato sera, semifinale di ritorno di Coppa Italia. La formazione è praticamente fatta, gli unici dubbi sono gli stessi dei giorni scorsi, quelli tra Fabian Ruiz e Lobotka a centrocampo e quello tra Politano e Callejon in attacco, con l’ex Inter favorito