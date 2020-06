Napoli-Inter, azzurri al lavoro verso la sfida di Coppa Italia: seduta tattica

Napoli-Inter si avvicina. Gli azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, continuano il lavoro di preparazione verso la semifinale di Coppa Italia. Quest’oggi al centro sportivo del Napoli seduta tattica ed esercizi sui passaggi

ALLENAMENTO – Continua la preparazione del Napoli in vista della semifinale di Coppa Italia che la vedrà affrontare l’Inter. Ecco il report dell’allenamento odierno della squadra di Gattuso: “Seduta di allenamento, nel rispetto delle norme, oggi per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2. Prima fase dedicata a riscaldamento con stazioni di lavoro atletico. Successivamente la squadra si è divisa in due gruppi che si sono alternati in seduta tattica ed esercitazioni di passaggi. Chiusura con partitina a campo ridotto”.

Fonte: sscnapoli.it