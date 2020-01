Napoli-Inter 1-3 il tabellino della partita della 18ª giornata di Serie A

Napoli-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-3. Questo il tabellino della partita valida per la diciottesima giornata di Serie A 2019-2020.

SAN PAOLO ESPUGNATO! – L’Inter, dopo ventidue lunghissimi anni (e tre mesi), vince nuovamente in casa del Napoli in Serie A. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez (trenta gol stagionali in due!) firmano il pauroso 1-3 che vale la conferma in testa alla classifica con la Juventus, al termine di una partita entusiasmante. Questo il tabellino di Napoli-Inter.

NAPOLI-INTER 1-3 – IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj (81′ Lozano), Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz (84′ Llorente), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

In panchina: Ospina, Karnezis, Elmas, Luperto, Younes, Tonelli, Gaetano, Leandrinho.

Allenatore: Gennaro Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino (73′ Sensi), Brozovic, Gagliardini (56′ Barella), Biraghi; R. Lukaku (88′ Borja Valero), Lautaro Martinez.

In panchina: Padelli, Godin, Sanchez, Ranocchia, Politano, Lazaro, Dimarco, Esposito.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Passeri – Del Giovane; Fabbri; VAR Calvarese; A. VAR Giallatini)

Gol: 14′, 33′ R. Lukaku, 39′ Milik (N), 62′ Lautaro Martinez

Ammoniti: Candreva, Barella, Sensi, Skriniar (I), Esposito (I, dalla panchina), Conte (I, allenatore)

Recupero: 1′ PT, 4′ ST