Lukaku: “Conte leader che serve all’Inter! Lautaro Martinez? C’è intesa”

Romelu Lukaku al termine di Napoli-Inter conclusa con il punteggio di 1-3 grazie anche a una sua doppietta, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo il suo tecnico, Antonio Conte, e l’intesa con il compagno di reparto Lautaro Martinez.

LEADER FUORI DAL CAMPO – Romelu Lukaku su Sky elogia il suo tecnico definendo un leader: «Conte? Importante avere un leader come lui. È un allenatore con un grande esperienza, un campione. Per una squadra giovane come noi è importante».

INTESA DI MASSIMA – Poi Lukaku conclude parlando del suo compagno di reparto: «Lautaro Martinez? Io e lui innanzi tutto siamo amici anche fuori dal campo, e quando giochiamo insieme sento che sono contento di come lavoriamo però dobbiamo fare meglio».