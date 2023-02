Moviola Sampdoria-Inter: Maresca e il VAR si perdono un rigore netto

Sampdoria-Inter ha avuto Maresca come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SAMPDORIA-INTER, PRIMO TEMPO – Fabio Maresca voto 5. L’Inter riesce a fare anche peggio dell’arbitro, che però di certo non si salva. Dopo cinque minuti Jeison Murillo abbatte Matteo Darmian, dopo che quest’ultimo si era liberato del pallone passandolo. Il fatto che poi l’Inter sia andata al tiro – ovviamente – non cancella il fatto che il rigore sia netto: il VAR doveva intervenire. Ed è altrettanto ininfluente che Darmian non fosse più in possesso, visto che la scorrettezza è avvenuta col pallone in gioco. Al 43′ si lamenta Mickael Cuisance chiedendo un fallo al limite dell’area, ma il contrasto di Hakan Calhanoglu è corretto.

MOVIOLA SAMPDORIA-INTER, SECONDO TEMPO – Corrette le ammonizioni. Al 51′ la prima, di Bram Nuytinck che entra in ritardo (e protesta pure!) su Matteo Darmian. Una trattenuta su Filip Djuricic costa invece un giallo inevitabile a Lautaro Martinez al 64′. Cinque minuti più tardi si lamenta l’Inter, soprattutto con Edin Dzeko, invocando rigore ma Harry Winks mura di schiena il tiro di Denzel Dumfries: tutto regolare. Ammonito Bruno Amione al 78′, anche qui giusto perché Lautaro Martinez si stava accentrando verso la porta. Sam Lammers invece il giallo lo becca per proteste, stizzite, dopo un intervento di Stefan de Vrij sul quale Maresca lascia proseguire. Rischia un minimo la Sampdoria all’89’, per una sbracciata in area di Tomas Rincon su Lautaro Martinez. Cinque minuti di recupero, col gioco che riparte a 90:18 e che rimane fermo negli ultimi trenta secondi per un fallo in attacco: nonostante ciò non si batte nemmeno la punizione, male.