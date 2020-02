Moviola Lazio-Inter: Rocchi ennesimo rigorino, al netto dell’orrore difensivo

Lazio-Inter ha avuto Gianluca Rocchi come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 2-1, con la valutazione del fischietto della sezione di Firenze, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA LAZIO-INTER – Gianluca Rocchi voto 5. Primo tempo tranquillo, l’unica discussione è per un fallo di mano di Antonio Candreva: la Lazio chiede il giallo, viene giudicato che non abbia interrotto una promettente azione d’attacco perché non aveva avversari alle spalle. Il rigore dell’1-1 (49′) nasce dalla grottesca indecisione fra Milan Skriniar e Daniele Padelli, poi Ciro Immobile cade a contatto (minimo) con Stefan de Vrij. L’attaccante calcia il piede del difensore, la cui unica “colpa” è sfiorarlo sulla schiena con una mano: fallosamente? Difficile dirlo, di certo non è un qualcosa di grosso. Il VAR non interviene perché il contatto c’è, ma la sensazione è che sia l’ennesimo rigore generoso concesso alla Lazio in questo campionato (il quattordicesimo!). Rocchi dà giallo, e non rosso, perché de Vrij comunque va per giocare il pallone. Al 66′ protesta Ashley Young, ma su una sua incursione in area Luiz Felipe prende in pieno la palla. Altro episodio da moviola al 78′, con un gol annullato a Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter è in fuorigioco al momento del cross di Young, che invece era partito in posizione regolare. Lazio-Inter si chiude con quattro minuti di recupero, diventati cinque per le perdite di tempo di Thomas Strakosha.