Luiz Felipe: “Inter grande squadra, tre punti che peseranno! Scudetto…”

Condividi questo articolo

Luiz Felipe ha parlato ai microfoni della “Domenica Sportiva” su “Rai 2” al termine di Lazio-Inter, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del giocatore biancoceleste

CREDERCI – Luiz Felipe parla ai microfoni della “Domenica Sportiva” al termine di Lazio-Inter: «È stata una grande partita, sapevamo che erano 3 punti importanti per noi, menomale che abbiamo vinto. Abbiamo preso 3 punti importanti che a fine campionato conteranno tanto. Lotta alla Juventus? Io penso che siamo lì, ci possiamo credere perché no. Dobbiamo lavorare e poi quando mancheranno 5/6 partite vedremo dove siamo. Dobbiamo continuare a crescere e lavorare. In una squadra si lavora tanto per poi fare una buona prestazione la domenica. Come mi è sembrata l’Inter? Abbiamo affrontato una grande squadra con un grande allenatore, poi nel secondo tempo abbiamo fatto 3 punti importanti».