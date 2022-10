Moviola Inter-Barcellona: Vincic con le mani non capisce nulla e tante volte

Inter-Barcellona ha avuto Vincic come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la terza giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione slovena, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BARCELLONA, PRIMO TEMPO – Slavko Vincic voto 4. Va in grossa difficoltà col passare dei minuti e sbaglia qualsiasi cosa. Al 21′ manata di Marcos Alonso ad Alessandro Bastoni su un corner, troppo poco per dare rigore ma minimo rischio. Un minuto dopo lancio per Lautaro Martinez, rimpallo su Joaquin Correa ed Eric Garcia la prende di mano, nettissima. Era da vedere sul momento, quindi da dare rigore, invece nulla. Perché niente rigore? Perché Lautaro Martinez è di pochissimo in fuorigioco e la sua posizione è attiva perché interferisce sull’intervento di Andreas Christensen. Giusto andare al monitor a valutare la situazione, dato che il fuorigioco attivo o passivo è competenza dell’arbitro. Prima della review giallo a Nicolò Barella per proteste. Al 29′ gol annullato a Correa, partito in fuorigioco.

MOVIOLA INTER-BARCELLONA, SECONDO TEMPO – Al 66′ Vincic, peraltro girato, si inventa una punizione per il Barcellona ipotizzando una mano di Hakan Calhanoglu. In realtà la prende di testa. Da lì nasce l’azione dell’1-1, dove però prima che Pedri segni tocca di mano – lui sì – Ansu Fati. In questo caso il VAR fa giustizia (sacrosanto annullare), perché l’arbitro aveva regalato la possibilità di arrivare al pareggio. A fine review altro giallo per proteste, a Xavi. Scintille fra Gavi e Matteo Darmian, coi crampi, ammonito il centrocampista e pure Lautaro Martinez (eccessivo quest’ultimo). Poi l’episodio discusso al 90′: cross da destra, Denzel Dumfries anticipa Ansu Fati e il Barcellona protesta. Mano? Dalle immagini sembra di sì. C’è un lungo check, poi si riparte dal corner e l’Inter si salva. L’unica spiegazione è che al VAR sia mancata un’inquadratura chiara.