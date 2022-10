Cambiasso: «Inter, prestazione di squadra! Dzeko immagine della serata»

Esteban Cambiasso dopo Inter-Barcellona 1-0 su Sky Sport ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria dei nerazzurri in Champions League citando anche Edin Dzeko sul finale.

DI SQUADRA – Cambiasso elogia la squadra di Simone Inzaghi per la vittoria contro il Barcellona: «Inter prestazione di squadra a difendere il risultato, l’immagine della serata è Edin Dzeko in area di rigore che difende. La gente chiedeva undici leoni, e così è stato, e con tanta testa. Non più l’unico ad aver vinto contro il Barcellona a San Siro? A dire la verità sono felice per questo, speriamo ce ne saranno altre (ride, ndr). No rigore al Barcellona? Magari l’arbitro ha valutato che la posizione del corpo di Dumfries sia naturale».