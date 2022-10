Mauro: «Inter, mossa Calhanoglu determinante. Rigore? Barzelletta Var»

Mauro ha commenta la vittoria dell’Inter contro il Barcellona con la rete di Calhanoglu sul finire del primo tempo. Molto discusso l’intervento di Dumfries col Var che non ha ravvisato il presunto tocco di polso

GRANDE PARTITA − Massimo Mauro apprezza l’ottima prestazione dei nerazzurri col Barcellona: «L’Inter ha avuto la capacità di soffrire e di andare a costruire le azioni di attacco, mi è piaciuta tantissimo la voglia di portare a casa il risultato. Determinante la mossa di Hakan Calhanoglu in regia, Simone Inzaghi ha anche preparato bene i giocatori mentalmente. Calhanoglu ha fatto una grande gara sia dietro la linea della palla che davanti».

RIGORE − Le parole di Mauro in merito al presunto fallo da rigore di Dumfries: «Una barzelletta quella che il Var non ha potuto vedere l’immagine dove Denzel Dumfries la tocca chiaramente con il polso. Bene che c’è l’Inter ma è incredibile. Dumfries è stato furbissimo, leva la testa e non fa vedere la palla». Questo il suo intervento su Pressing Champions League.