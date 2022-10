Sergi Roberto: «Ci hanno tolto un gol e poi un rigore! Vinceremo al ritorno»

Sergi Roberto duro contro arbitro e Var che a detta sua hanno danneggiato il Barcellona contro l’Inter in Champions League. Contestazioni sul gol annullato e sul presunto fallo di mano di Dumfries

TOLTO UN RIGORE − Sergi Roberto si esprime nel post Inter-Barcellona. Queste le sue parole raccolte da Mundo Deportivo: «C’era un fallo di mano. Ci hanno tolto un gol per un piccolo tocco e poi non ci danno il rigore. È la stessa cosa. In mezzo loro erano forti e con una rimessa laterale all’ultimo minuto del primo tempo ci hanno segnato. È un’occasione persa. Tra una settimana abbiamo il ritorno al Camp Nou. Non è stato facile con la difesa a 5. Abbiamo provato diverse varianti per contrastare il loro gioco ma non ha funzionato. Abbiamo avuto occasioni per segnare. Sapevamo che vincendo qui e al Camp Nou ce l’avremmo fatta. Sono sicuro che con i nostri tifosi ce la faremo».