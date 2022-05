Moviola Cagliari-Inter: Skriniar fa gol di braccio, buoni quelli successivi

Cagliari-Inter ha avuto Daniele Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 1-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA CAGLIARI-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 6.5. Dirige con sicurezza una partita che era presentata come molto più a rischio a livello di tensione in campo. Al 12’ segnerebbe l’Inter, ma appena la palla entra si capisce che qualcosa non va. Milan Skriniar, sfortunato nel rimpallo col palo, la spinge dentro col braccio destro: ovviamente irregolare. Protesta il Cagliari sullo 0-1 al 25’, ma Matteo Darmian sovrasta senza fare fallo il troppo morbido Charalampos Lykogiannis. Così come era buona la posizione di Ivan Perisic e la palla non era uscita al momento del cross. Lo stesso Darmian è il primo ammonito della partita, al 37’ per un intervento in scivolata su Marko Rog.

MOVIOLA CAGLIARI-INTER, SECONDO TEMPO – Anche sul raddoppio dell’Inter c’è qualcosa da valutare, ossia la posizione di Lautaro Martinez al momento del lancio di Nicolò Barella. Lo tiene in gioco Giorgio Altare, lo 0-2 è buono. Al 68’ lancio per Keita Baldé Diao che trattiene vistosamente Stefan de Vrij buttandolo giù, solo davanti a Samir Handanovic calcia poi alto in pallonetto. Avesse segnato il VAR sarebbe dovuto intervenire, Doveri aveva fatto giocare ma il fallo era evidente. Chiede un rigore il Cagliari all’80’, su cross da sinistra Roberto Gagliardini sfiora il pallone ma appare più spalla che braccio. C’è un check, anche piuttosto lungo e impedendo la rimessa, poi si prosegue. Luca Ceppitelli tiene in gioco lo stesso Gagliardini, sul lancio di Marcelo Brozovic da cui nasce l’1-3. Al 90’ tiro di Ceppitelli murato da Danilo D’Ambrosio, rimpallo casuale sul braccio di Denzel Dumfries ma non può essere punibile (pallone improvviso).