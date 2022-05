Cagliari-Inter 1-3, Lautaro Martinez show: si decide tutto all’ultima!

Termina Cagliari-Inter, sfida valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo all’Unipol Domus, dopo lo 0-1 del primo tempo (vedi report)

BOTTA E RISPOSTA – Si apre nel migliore degli auspici il secondo tempo di Cagliari-Inter per i nerazzurri, che al 51′ passano in vantaggio grazie a un grandissimo gol di Lautaro Martinez che controlla un lancio lungo e fulmina Cragno con un destro potente. Lo 0-2 dura però pochissimo, perché una manciata di minuti dopo Lykogiannis prende palla dalla distanza e lascia partire una conclusione imprendibile per Samir Handanovic che accorcia le distanze.

Cagliari-Inter, vittoria preziosa: lo scudetto si decide all’ultima giornata

VITTORIA – Dopo la rete i nerazzurri provano a ristabilire le gerarchie, andando vicini a più riprese al gol dell’1-3. Un gol che arriva finalmente al minuto 85, quando Gagliardini parte in campo aperto e serve Lautaro Martinez, tocco sotto e doppietta personale per l’argentino che mette in ghiaccio il risultato. Negli ultimi minuti i rossoblu con un moto d’orgoglio provano a cercare il gol della speranza, ma è ancora l’Inter ad andare a un passo dal gol quando al 91′ Dumfries si infila in area di rigore e il suo piatto va a stamparsi contro il palo. Cagliari-Inter termina così 1-3, la doppietta di Lautaro Martinez rinvia ogni verdetto sullo scudetto all’ultima giornata.

CAGLIARI 1 – 3 INTER

MARCATORI: Darmian (I) al 26′, Lautaro Martinez (I) al 51′ e all’85’, Lykogiannis (C) al 53′

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 12 Bellanova, 23 Ceppitelli, 15 Altare, 22 Lykogiannis; 8 Marin, 27 Grassi, 29 Dalbert; 6 Rog; 10 Joao Pedro (C), 30 Pavoletti.

A disposizione: 1 Aresti; 4 Baselli, 9 Keita Baldé, 14 Deiola, 16 Strootman, 18 Nandez, 20 Pereiro, 21 Luvumbo, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 44 Carboni, 66 Lovato.

Allenatore: Alessandro Agostini

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi