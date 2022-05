Barzagli: «Milan non deve preoccuparsi del Sassuolo! Lautaro Martinez…»

L’Inter ha vinto sul campo del Cagliari rispondendo ai 3 punti del Milan con l’Atalanta e quindi lo scudetto si deciderà all’ultima giornata. Secondo Barzagli – ospite negli studi di Sunday Night Square su DAZN -, i rossoneri non devono nemmeno preoccuparsi del Sassuolo. Poi una considerazione su Lautaro Martinez

NO PREOCCUPAZIONI – L’Inter e il Milan si giocheranno lo scudetto fino all’ultima giornata che vedrà i nerazzurri impegnati con la Sampdoria a San Siro e i rossoneri al Mapei Stadium con il Sassuolo. Secondo Andrea Barzagli, ex difensore, i rossoneri devono preoccuparsi poco: «Livello di difficoltà non lo so perché secondo me il Milan se ha in testa questa voglia, questa carica, questa spensieratezza che ho visto nelle ultime giornate è lui a determinare. Quindi non si devono nemmeno preoccupare del Sassuolo nel senso che se vuoi vincere lo scudetto hai la carica giusta. Do un 6 come difficoltà però poi è il Milan che decide. Cagliari? Forse si aspettavano anche una partita dove potevano avere qualche chance in più. Lautaro Martinez? Ha tutto questo ragazzo perché poi quando ti mette il fisico così somiglia per caratteristiche un po’ ad Aguero. È un giocatore importantissimo per l’Inter anche perché non è solo un finalizzatore. Con Dybala si sposerebbe bene penso però che lui può fare tutte e due le cose, anche la prima punta seppur non sia altissimo per poter stare isolato. Ha tutto per venire incontro. È un giocatore internazionale, forte».