Inter infastidita da Perisic. Lautaro Martinez: via solo a una cifra – RAI

L’Inter non ha apprezzato le parole di Perisic dopo la vittoria in Coppa Italia (qui l’intervista). Ciro Venerato a “La Domenica Sportiva” su RAI2 fa il punto sul mercato nerazzurro, che comprende anche le situazioni di Inzaghi e Lautaro Martinez.

FASTIDIO MALCELATO – L’Inter è rimasta decisamente infastidita dalle dichiarazioni di Ivan Perisic, piuttosto risentito per non aver ancora rinnovato il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Anche perché, secondo quanto riporta Ciro Venerato, la società ha fatto un notevole passo nei confronti dell’esterno croato. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno offerto nei mesi scorsi un contratto biennale da 4,5 milioni più bonus. Il numero 14 continua però a volere lo stesso ingaggio attuale (5 milioni annui). La sensazione è che le trattative non si siano comunque arenate. E i rumors che vogliono la Juventus vicina al colpo a parametro zero (vedi articolo) sono infondate.

SITUAZIONE GENERALE – Venerato fa poi il punto generale sulle trattative dell’Inter. Che punta innanzitutto a rinnovare il contratto di Simone Inzaghi, attualmente in scadenza nel 2024. I due trofei vinti e il campionato in bilico fino all’ultima giornata sono motivazioni più che soddisfacenti per rinnovare la fiducia all’allenatore. Per quanto riguarda invece le uscite, Lautaro Martinez è il pezzo più pregiato dei nerazzurri. Tuttavia una sua eventuale cessione verrà approvata solo davanti ad un’offerta di almeno 100 milioni di euro.