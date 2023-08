Moviola Cagliari-Inter: Fabbri deciso sul rigore chiesto da Luvumbo

Cagliari-Inter ha avuto Fabbri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA CAGLIARI-INTER, PRIMO TEMPO – Michael Fabbri voto 6.5. Tiene in mano la partita senza grosse discussioni, se non per un breve periodo nel secondo tempo. Il primo gol dell’Inter, quello di Denzel Dumfries al 21’, nasce da un recupero alto di Hakan Calhanoglu su Leonardo Pavoletti che poi porta alla palla persa di Ibrahim Sulemana. L’intervento del turco è regolare, prende la palla andando a contrasto. Sul raddoppio, al 30’, buona la posizione di Lautaro Martinez sull’ottimo assist di Federico Dimarco, che taglia fuori la difesa del Cagliari. Poco dopo chiede un rigore Marcus Thuram, in un duello con Antoine Makoumbou su un corner, ma non c’è nulla. Idem al 38’, quando Calhanoglu respinge con la gamba e non col braccio un tiro di Zito Luvumbo.

MOVIOLA CAGLIARI-INTER, SECONDO TEMPO – La partita scivola via liscia senza grossi scossoni, anche a livello arbitrale. Al massimo per un paio di volte tifosi e giocatori di casa si lamentano di qualche fallo non fischiato o rimessa/calcio d’angolo discusso, ma niente di che. Fino al 72’, quando Luvumbo entra in area da sinistra e, dopo una finta su Matteo Darmian, cade a contrasto con Juan Guillermo Cuadrado. Il contatto c’è, ma è minimo e non certo da rigore: l’attaccante angolano cade un po’ troppo facilmente. Fabbri aspetta un secondo, poi indica la rimessa dal fondo: giusto. Due minuti dopo altro duello fra Luvumbo e Alessandro Bastoni, con l’arbitro che dice di smettere al numero 77 rossoblù. Non succede e, all’81’, lo ammonisce per un battibecco con Lautaro Martinez dopo il giallo dato a Henrikh Mkhitaryan (aveva fatto fallo proprio su Luvumbo).