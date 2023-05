Mkhitaryan può rientrare per la Champions League? Le novità − SM

Una delle novità in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City riguarderebbe il centrocampo di Simone Inzaghi. Le ultime novità su Henrikh Mkhitaryan da SportMediaset.

INSIDIA − Simone Inzaghi sta preparando l’ultima di Serie A contro il Torino, ma con la mente già proiettata alla finale di Champions League contro il Manchester City. Da SportMediaset, a questo proposito, sono arrivate novità che riguardano la possibile insidia di Henrikh Mkhitaryan su Marcelo Brozovic per il centrocampo. Questo non è l’unico ballottaggio (vedi articolo), ma è di particolare importanza. L’armeno è ancora fermo ai box per un problema muscolare, ma sta provando a recuperare in tempo per l’importante appuntamento. Se riesce nell’impresa, Mkhitaryan potrebbe tornare ad essere l’asso nella manica di Inzaghi. Ma occhio appunto anche al croato che di finali ne ha giocate e di esperienza ne ha accumulata. Nessun dubbio per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.