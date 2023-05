Handanovic, ultima con la maglia dell’Inter? Chance con il Torino

Handanovic non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con l’Inter e non è detto che lo farà. Sabato contro il Torino l’ultima partita di Serie A, ma anche l’ultima che potrebbe giocare lo sloveno con la maglia nerazzurra da titolare.

ULTIMA CON L’INTER – Samir Handanovic ha un contratto in scadenza con l’Inter a giugno 2023 e potrebbe non rinnovare il suo contratto per andare altrove, o addirittura decidere di appendere direttamente i guantoni al chiodo. Con molta probabilità, dunque, quella contro il Torino potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia dell’Inter. Anche per questo motivo, il capitano nerazzurro è l’indiziato numero uno al momento per una maglia da titolare in trasferta contro i granata. André Onana, invece, sarà pronto a riprendersi il posto da titolare in finale di UEFA Champions League contro il Manchester City.