Milan, Pioli prepara la sfida con l’Inter: defaticante e possesso palla

Prosegue il lavoro del Milan in allenamento in vista del derby contro l’Inter in programma sabato 3 settembre alle 18. La squadra allenata da Stefano Pioli oggi si è ritrovata a Milanello dopo il pareggio con il Sassuolo.

L’ALLENAMENTO – “In palestra per il consueto lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera a Reggio Emilia, sul campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. Terminata la prima parte dell’allenamento, il gruppo ha lavorato sul possesso e successivamente su alcune esercitazioni tecniche, mentre i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. L’allenamento si è chiuso con una partitella su campo ridotto”.

Fonte: acmilan.com