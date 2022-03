Milan-Inter, sorpresa a destra per Pioli? San Siro sold out – SM

L’Inter affronta questa sera il Milan nel derby di andata delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono aprire al meglio il mese di marzo e dimenticare quello nero di febbraio. Ecco le ultime sulle formazioni da Claudio Raimondi, inviato di Sportmediaset.

ULTIME – Milan e Inter si affrontano questa sera alle 21 nel primo round delle semifinali di Coppa Italia. Nessun dubbio per quanto riguarda i nerazzurri di Simone Inzaghi con invece Pioli che potrebbe sorprendere con due scelte. Ecco cosa ha raccontato Claudio Raimondi a Sportmediaset. «La risposta del pubblico è straordinaria, sold out al 75%. Il Milan non avrà Tonali e Ibrahimovic. Messias vince il ballottaggio con Saelemaekers e Florenzi fa rifiatare Calabria. Inter invece coi titolarissimi, rilancio di Skriniar e Lautaro Martínez. Dumfries ha vinto il ballottaggio con Darmian. Derby numero 26 in Coppa Italia».