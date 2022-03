Coppa Italia fu svolta per Eriksen. Accadrà anche a Lautaro Martínez?

L’Inter affronta il Milan questa sera in Coppa Italia nell’andata della semifinale. I nerazzurri vogliono tornare a vincere e per farlo hanno un’occasione veramente grande. Nell’ultimo precedente in Coppa Italia arrivò la svolta per Christian Eriksen, succederà anche a Lautaro Martínez?

SVOLTA – Il 26 gennaio 2021 è stato l’ultimo confronto tra Inter e Milan in Coppa Italia. In quel caso, a differenza di stasera, i nerazzurri giocavano in casa e la sfida era nei quarti di finale, non in semifinale. A decidere il match una funzione al 97′ di Christian Eriksen. Il danese da lì prese in mano le chiavi del centrocampo dell’Inter svoltando la sua avventura a Milano e conquistando lo scudetto a fine anno dopo un periodo dove non aveva feeling con Conte. Succederà anche a Lautaro Martínez? Il Toro sembra aver smarrito la via della rete e i nerazzurri hanno bisogno dei suoi gol. Una partita chiave così potrebbe ridargli fiducia? E’ la speranza che tutti i tifosi e anche Simone Inzaghi hanno.