Milan-Inter, dal derby al derby: resettare tutto e risistemare un mese dopo

Milan-Inter si giocherà alle ore 21. Comincia dal derby l’andata delle semifinali di Coppa Italia, per una stracittadina che vale tantissimo anche per quanto riguarda il campionato.

REPLAY – Milan-Inter si gioca ad appena ventiquattro giorni dal precedente derby. Le scorie di quei tre maledetti minuti del 5 febbraio, fra il 75′ e il 78′, sono ancora ben presenti nella squadra di Simone Inzaghi. Lo dicono le zero vittorie in Serie A da lì in avanti (l’unica proprio in Coppa Italia, martedì 8 con la Roma), ma anche i 313′ senza gol contando tutte le competizioni. Ecco: ancor prima che la finale, che si deciderà al ritorno (data da definire), il derby di oggi vale come un reset. C’è la possibilità, contro lo stesso avversario, di superare il tilt in cui è finita la squadra e spostare la pressione dall’altra sponda del Naviglio. Con l’aggiunta che il gol in trasferta qui vale ancora doppio, e oggi è stracittadina “esterna”.

AAA GOL CERCASI – Per il terzo derby col Milan (finora pareggio e sconfitta) l’Inter deve superare il problema realizzativo. Lautaro Martinez nel 2022 ha segnato più gol con l’Argentina che col club, Alexis Sanchez non sta sfruttando al meglio le occasioni e il povero Edin Dzeko si sta sobbarcando tutto il peso del reparto offensivo, in attesa di Joaquin Correa (e Felipe Caicedo). L’augurio è che stasera le punte si sblocchino, magari sfruttando anche il supporto dei centrocampisti che nell’ultimo mese ben poco hanno accompagnato la manovra (e c’è la prima chiamata per Robin Gosens). Nel Milan Stefano Pioli, sempre privo di Zlatan Ibrahimovic, deve sostituire lo squalificato Sandro Tonali (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Milan-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).