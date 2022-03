Inter, dirigenza a cena con la squadra: gruppo compatto prima del derby – CdS

L’Inter vuole superare questo momento di difficoltà a mantenere il gruppo compatto. Così come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra ha cenato insieme alla dirigenza.

COMPATTEZZA – L’Inter non vince in campionato dal 22 gennaio, mentre l’ultima vittoria risale ai quarti di finale (2-0 contro la Roma) l’8 febbraio. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi hanno bisogno di scrollarsi di dosso l’insicurezza e la tensione dell’ultimo periodo dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro giornate. Quale momento migliore per mettere in mostra una bella prestazione a San Siro contro il Milan? Per questo motivo, prima di una sfida importante come quella di stasera, la squadra nerazzurra al completo ha cenato insieme alla dirigenza formata da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Ulteriore prova di gruppo e di compattezza per superare questo periodo difficile.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti