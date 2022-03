L’UEFA incontra l’Inter per un motivo preciso, ma nessuna sanzione in arrivo – CdS

L’UEFA a marzo incontrerà diversi club europei, circa una quarantina, tra questi anche l’Inter. Anche secondo il Corriere dello Sport, però, i nerazzurri verranno ascoltati ma non sanzionati.

NUOVO FFP – La UEFA incontra l’Inter riguardo il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Il tutto nell’ottica delle nuove norme del FFP che entreranno in vigore nel 2024-25 e saranno presentate a maggio. La convocazione, arrivata al club nerazzurro, non dovrebbe avere un intento sanzionatorio come in passato, anche perché Ceferin conosce bene i danni che la pandemia ha creato soprattutto nei bilanci delle big. L’UEFA, però, si aspetta che i conti vengano aggiustati, per rientrare così nei parametri del nuovo Fair Play Finanziario e per questo chiederà informazione su come sarà chiuso il prossimo bilancio 2021-22 (l’Inter ha già ammesso che non rientrerà negli attuale paletti per il triennio 2018-21) sia una previsione sui prossimi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti