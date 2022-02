Milan-Inter, è arrivato il momento per Gosens e Correa? I due scalpitano

Si avvicina il Derby di andata di Coppa Italia Milan-Inter. Inzaghi spera di recuperare in queste ultime ore Robin Gosens e Joaquin Correa. Possibile prima convocazione

RIENTRI − In Milan-Inter, Simone Inzaghi avrà a disposizione Gosens e Correa. Il laterale tedesco arrivato a gennaio infortunato dall’Atalanta è ormai pronto e contro i rossoneri in Coppa Italia potrebbe anche esordire ufficialmente. Bene anche il Tucu, out dalla trasferta all’Olimpico contro la Roma dello scorso 4 dicembre. L’Inter ha bisogno dei loro rientri sia per dare una mano alla squadra in termini tecnici che per far rifiatare alcuni stakanovisti: Ivan Perisic in primis. Per entrambi, sarà la prima convocazione del 2022.