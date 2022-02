Cagliari, che colpo in trasferta! Col Torino è 1-2. Mazzarri non perde più

Colpo esterno del Cagliari che sbanca Torino vincendo 1-2. Per Walter Mazzarri si tratta del quinto risultato utile consecutivo. L’ultimo KO è datato 16 gennaio contro la Roma

COLPO ESTERNO − Match intenso allo stadio ‘Grande Torino’ tra il Torino di Juric e il Cagliari di Mazzarri. Due squadre che corrono tantissimo e con vari duelli a centrocampo. L’avvio è molto interessante con il Cagliari che già al quarto minuto sfiora la rete con Joao Pedro e i granata in pronta risposta prima con Bremer e poi con Belotti. In entrambi i casi, bravissimo Cragno. Al 21′, i sardi la sbloccano: ripartenza fulminea sulla destra, assist di Grassi e puntuale arrivo di Raoul Bellanova dal lato opposto. I granata provano ad affacciarsi nuovamente dalle parti avversarie e al 38′ beccano una clamorosa traversa con Pjaca. Fantastica, al contempo, la decisiva risposta di Cragno. Nella ripresa, i granata partono forte e al 54′ pareggiano i conti: calcio piazzato di Brekalo e tap-in di Andrea Belotti. Secondo gol consecutivo dopo quella alla Juventus per il Gallo. Nemmeno il tempo di esultare però che il Cagliari si riporta avanti otto minuti più tardi: traversone di Bellanova, sponda intelligente di Pavoletti e sinistro chirurgico di Deiola a battere Milinkovic Savic. Nel finale, è più il Cagliari ad avvicinarsi all’1-3 che il Torino al pareggio. Al 77′, infatti, Goldaniga da corner sfiora il tris.