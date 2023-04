Matri: «L’Inter ha poche certezze! Squadra da doppia mentalità»

Alessandro Matri, opinionista negli studi di DAZN, ha parlato della situazione nella rosa dell’Inter e della doppia mentalità mostrata

POCHE CERTEZZE – Ecco il commento di Alessandro Matri riguardo a due giocatori dell’Inter, considerati cedibili: «L’Inter ha poche certezze. I sacrificabili – Onana e Bastoni – cercherei di tenerli, anche perché la fase difensiva è importante per ambire a trofei importanti. Perderli entrambi in un colpo solo sarebbe difficile da gestire. L’Inter è una squadra dalla doppia mentalità. In Champions la vedo convinta, in campionato vedo un’altra squadra. Sembra che siano concentrati più sulle coppe. Ha fatto anche una grande Champions League, e visto il girone in cui era stata inserita nessuno se lo aspettava. Alcuni giocatori possono diventare utili da ora, gli obiettivi possono essere raggiunti anche grazie alla rosa lunga: mi riferisco per esempio a Dumfries e Gosens. Entrambi devono azzerare quanto successo fino ad ora e provare a rendersi utili».