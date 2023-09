Massimi, sufficiente in Inter-Sassuolo ma un errore lo commette − TS

Massimi sufficiente in Inter-Sassuolo: prende le decisioni corrette e commette solamente un errore, che non incide però sul match.

SUFFICIENZA − Secondo Tuttosport, il direttore di gara della sezione di Termoli, Luca Massimi, ha condotto un arbitraggio da 6. Una prestazione sufficiente quindi, per cui si sottolinea come non abbia sbagliato tutte le decisioni importanti. Per il quotidiano sportivo, avrebbe commesso solamente un errore: non ammonire Alessandro Bastoni per il fallo commesso su una ripartenza neroverde.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati