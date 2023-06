Manchester City-Inter, oggi partenza per Istanbul! Via alla finale

Inizia oggi il viaggio direzione Istanbul per l’Inter, attesa dalla finale di Champions League col Manchester City sabato alle 21 ora italiana all’Ataturk. La squadra di Inzaghi volerà in giornata in Turchia.

SI PARTE! – L’Inter oggi saluta l’Italia e parte direzione Turchia, in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. A due giorni dall’appuntamento dell’anno la squadra di Simone Inzaghi svolgerà innanzitutto un ultimo allenamento ad Appiano Gentile, per poi dirigersi in aeroporto e prendere il volo verso Istanbul. Domani è prevista la rifinitura all’Ataturk, così come la conferenza stampa dell’allenatore e di almeno un giocatore. In giornata l’UEFA comunicherà gli orari delle attività di vigilia, come di consueto, incluse quelle della formazione allenata da Pep Guardiola. L’avvicinamento al match della stagione però comincia realmente oggi, con il trasferimento sul posto e il primo contatto con Istanbul dove ci si giocherà la partita decisiva. Con poco più di quarantotto ore di anticipo sul fischio d’inizio di Manchester City-Inter, che prenderà il via alle 21 ora italiana.