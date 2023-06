Bergomi: «L’Inter pensi che può vincere la finale! Attacco? Capisco Inzaghi»

Antivigilia della finale di Champions League, Manchester City-Inter. Bergomi, su Sky Sport, prova a capire chi sceglierà Inzaghi in attacco e dà una carica ulteriore in vista di Istanbul.

LA SCELTA – Edin Dzeko o Romelu Lukaku accanto a Lautaro Martinez in Manchester City-Inter? Per la finale di Champions League la sensazione è che possa spuntarla il primo. Giuseppe Bergomi prova a immedesimarsi in Simone Inzaghi: «Lo penso anche io che alla fine giocherà Dzeko. Però, in queste competizioni o in competizioni tipo il Mondiale o l’Europeo, poi entrano in gioco altri fattori e ci sono certi giocatori che sono in forma. Dico sempre: l’Argentina è partita titolare con Lautaro Martinez e ha vinto quando è uscito, perché non stava bene. Ci sta che scelga Lukaku, perché sta bene. Però capisco come ragiona Inzaghi e mi aspetto Dzeko».

FIDUCIA! – Bergomi va sulla finale: «L’Inter sta molto bene, perché i risultati sono lì a dirlo. Ha perso solo contro il Napoli perché è rimasta in dieci, però gioca con molta leggerezza. Io penso che tutto è cambiato quando, due mesi fa, Inzaghi guardando il calendario ha detto di avere diciotto partite in due mesi e di dover coinvolgere tutti, facendoli sentire importanti. Ne cambiava da sei a nove, capiva qual era la partita più importante e faceva riposare alcuni. La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, può andare a giocare leggera. L’Inter non deve pensare di aver fatto il massimo, deve pensare di andare dove gli altri sono favoriti e che può vincere questa finale».