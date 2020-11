Lukaku, niente Real Madrid-Inter: arriva la conferma (anche del “sostituto”)

Romelu Lukaku Inter-Milan

Lukaku non sarà tra i protagonisti di Real Madrid-Inter. La notizia, attesa e prevista da giorni, è stata appena confermata da “Sky Sport”. Conte a Madrid avrà un’altra carta da giocarsi in attacco

ATTACCO OBBLIGATO – L’infortunio che ha già bloccato Romelu Lukaku in Inter-Parma si prolunga, come previsto. L’attaccante belga non è volato con il resto della squadra in direzione Madrid, dove domani sera l’Inter affronterà i padroni di casa del Real. Lukaku non sarà protagonista di Real Madrid-Inter, sperando di riuscire a recuperare al meglio per la prossima uscita. Ci sarà invece Alexis Sanchez, rientrato in gruppo per la trasferta europea. E la sorpresa dal 1′ in attacco potrebbe proprio essere l’attaccante cileno al posto del numero 9. Antonio Conte ci sta pensando: contro il Real Madrid maglia da titolare per Sanchez?