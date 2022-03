Liverpool-Inter, le ultime riflessioni di Klopp: solo uno sicuro in attacco

Liverpool-Inter è la sfida che andrà in scena stasera alle ore 21.00, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League (QUI le ultime sui nerazzurri). Klopp deve sciogliere l’unico dubbio, vale a dire quello relativo all’attacco. Di seguito le ultime indiscrezioni lanciate da Sky Sport

UN SOLO DUBBIO – Liverpool-Inter è la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, in programma stasera alle ore 21.00 in un Alfield sold out. Mentre Simone Inzaghi ha già le idee chiarissime, Jurgen Klopp deve ancora sciogliere l’ultimo dubbio relativo all’attacco dove ci sono tre giocatori per due maglie. Con Roberto Firmino non al meglio, l’unico sicuro del posto è Diogo Jota. Il ballottaggio è quello tra Luis Diaz e Mané mentre Salah dovrebbe giocare dal 1′. Al momento però non è escluso che Klopp schieri i primi due lasciando fuori proprio l’egiziano. Dopo la riunione tecnica sarà tutto più chiaro. Per il resto pochi dubbi con Konaté e van Dijk al centro della difesa davanti ad Alisson mentre Alexander-Arnold e Robertson agiranno sugli esterni. In mezzo al campo Henderson, Fabinho e Keita.