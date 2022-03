Zoff: «Inter in corsa per lo Scudetto. Una partita tiene aperto tutto»

Dino Zoff, intervistato da Football News 24, ha parlato della corsa Scudetto con Inter, Milan e Napoli in lotta. L’ex portiere ritiene una gara fondamentale per il campionato

CORSA SCUDETTO − L’intervento di Zoff sulla grande corsa per la vittoria finale: «Direi che il Milan ha trovato grande forza e convinzione, che gli permetteranno di lottare sino alla fine. Al di là del risultato, credo che anche il Napoli abbia il dovere di crederci fino in fondo. I ragazzi di Spalletti hanno riscontrato qualche problemino nelle ultime uscite, ma sono cose che capitano. Anche con la Lazio, nonostante la vittoria, si è intravista qualche difficoltà. A parte questo, mi sento di dire che il Napoli è ancora in corsa. Lo stesso discorso vale, ovviamente, per l’Inter. I nerazzurri devono recuperare ancora una partita che, a prescindere dal risultato, terrà ancora aperto il discorso Scudetto».